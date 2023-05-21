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НБА. Денвер третий раз побеждает Лейкерс в финальной серии Западной конференции

Баскетбол
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Результаты матча

НБА. Денвер третий раз побеждает Лейкерс в финальной серии Западной конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 мая прошел третий поединок финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023 Западной конференции. Вашему вниманию его результат:

"Лейкерс" – "Денвер"

108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35)

Счет в серии: 0-3

"Лейкерс": Дэвис (28+18 подборов), Ривз (23+7 подборов), Джеймс (23+7 подборов +12 передач), Рассел (3), Вандербилт (2) – старт; Хачимура (13), Уокер (9), Шредер (5), Браун (2), Кристи (0), Бизли (0), Томпсон (0), Харрисон (0).

"Денвер": Дж. Мюррей (37+7 подборов +6 передач), Йокич (24+8 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Портер (14+10 подборов +6 передач), Гордон (7) – старт; Б. Браун (15), Грин (5), К. Браун (0).

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В статье: Денвер Наггетс Лейкерс плей-офф НБА
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