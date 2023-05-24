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В Финиксе определились с кандидатами на пост главного тренера команды

Баскетбол
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Теперь стороны проведут переговоры

В Финиксе определились с кандидатами на пост главного тренера команды

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что "Финикс Санз" выбрали четырёх человек, с которыми проведут собеседования на должность главного тренера команды.

"Финикс Санз" отобрали четырёх человек для собеседований: Ник Нёрс, Док Риверс, ассистент главного тренера "Сакраменто Кингз" Жорди Фернандес и ассистент "Санз" Кевин Янг", — сообщил Войнаровски на своих страницах в социальных сетях.

"Финикс" уволил бывшего наставника команды Монти Уильямса после проигрыша в серии в рамках полуфинала Запада с "Денвер Наггетс".

Док Риверс был уволен "Филадельфией Сиксерс" после того, как команда тоже вылетела на стадии второго раунда.

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В статье: Финикс Санз
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