Главніый тренер Майами Хит может получить контракт на 20 миллионов долларов

Главный тренер "Майами Хит" Эрик Споэльстра мог бы рассчитывать на контракт в $ 20 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в лиге. Об этом на канале NBA on ESPN в YouTube рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По словам Войнаровски, это может стать возможным из-за внушительного контракта специалиста Монти Уильямса с "Детройт Пистонс". Сообщалось, что соглашение Уильямса на общую сумму в размере $ 72 млн будет рассчитано на шесть лет. По информации Эдриана, это может повлиять на последующие контракты таких тренеров, как Споэльстра, Стив Керр, и ряда других в сторону их увеличения.

Отмечается, что в настоящий момент Споэльстра зарабатывает около $ 8 млн в год.