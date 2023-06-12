Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta. Хотя официального объявления не было, Ирвинг рассказал о предстоящей сделке в социальных сетях.

"Я очень скоро подпишу новый контракт с производителем кроссовок. Даже не буду называть это сделкой с производителем кроссовок. Это будет разнос. Я так взволнован этим", — написал Ирвинг.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.