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Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta

Баскетбол
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Сумма контракта пока неизвестна

Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta

Фото: NBC News

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta. Хотя официального объявления не было, Ирвинг рассказал о предстоящей сделке в социальных сетях.

"Я очень скоро подпишу новый контракт с производителем кроссовок. Даже не буду называть это сделкой с производителем кроссовок. Это будет разнос. Я так взволнован этим", — написал Ирвинг.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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В статье: Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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