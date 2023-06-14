  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Уэйд: У нас появился шанс увидеть, как Лейкерс растут без Леброна
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэйд: У нас появился шанс увидеть, как Лейкерс растут без Леброна

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист высказался об отсутствии Джеймса

Уэйд: У нас появился шанс увидеть, как Лейкерс растут без Леброна

Новина українською

Дуэйн Уэйд считает, что "Лос-Анджелес Лейкерс" пошла на пользу травма лидера команды Леброна Джеймса во время регулярного чемпионата.

"Я думаю, что результат "Лейкерс" был бы другим. Благодаря тому, что он получил это время для восстановления, у нас появился шанс увидеть, как они растут как команда вне Леброна. Мы увидели, как Энтони Дэвис растёт на этом уровне. Мы получили возможность увидеть, что может дать Д'Анджело Расселл и что может дать Остин Ривз", — приводит слова Уэйда Clutch Points.

Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступает Леброн Джеймс, закончил выступление в НБА в нынешнем сезоне, уступив в финале Западной конференции "Денвер Наггетс" со счётом 0-4 в серии

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по баскетболу узнала ещё одного соперника в контрольном матче
yellow-arrow
Кайри Ирвинг мог продолжить карьеру в Майами Хит
yellow-arrow
Назван MVP по итогам финальной серии НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуэйн Уэйд Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде