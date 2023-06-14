Уэйд: У нас появился шанс увидеть, как Лейкерс растут без Леброна

Дуэйн Уэйд считает, что "Лос-Анджелес Лейкерс" пошла на пользу травма лидера команды Леброна Джеймса во время регулярного чемпионата.

"Я думаю, что результат "Лейкерс" был бы другим. Благодаря тому, что он получил это время для восстановления, у нас появился шанс увидеть, как они растут как команда вне Леброна. Мы увидели, как Энтони Дэвис растёт на этом уровне. Мы получили возможность увидеть, что может дать Д'Анджело Расселл и что может дать Остин Ривз", — приводит слова Уэйда Clutch Points.

Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступает Леброн Джеймс, закончил выступление в НБА в нынешнем сезоне, уступив в финале Западной конференции "Денвер Наггетс" со счётом 0-4 в серии