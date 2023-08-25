Сборная Финляндия одержала уверенную победу на старте ЧМ-2023

25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Сборная Финляндии одержала победу над Австралией, выступающие в группе Е.

ЧМ-2023. Группа Е

Финляндия - Австралия 98:72 (17:21, 28:19, 25:14, 28:18) в пользу австралийских баскетболистов.

Лучшим игроком в составе победителей стал защитник Патрик Миллз, в активе которого 25 очков. В составе финнов чаще всего кольцо австралийцев поражал форвард Лаури Маркканен. На его счету 19 очков.

Помимо этих команд в группе Е выступают национальные команды Германии и Японии.

Напомним, что чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября.