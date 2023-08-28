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ЧМ-2023 по баскетболу. Сборная Испании уверенно разобралась с Бразилией
Испанцы просто ни малейшего шанса соперникам
Фото: FIBA
Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались действующий чемпион сборная Испании и команда Бразилии. Игра закончилась со счётом 96:78 в пользу испанцев.
Самым результативным у победителей оказался лёгкий форвард Санти Альдама, на счету которого 15 очков и четыре подбора. В составе сборной Бразилии выделился форвард Бруно Кабокло, принесший в копилку своей команды 15 очков и 11 подборов.
Сборная Испании после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы G, имея в своём активе две победы. Бразилия идёт второй — одна победа, одно поражение.
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