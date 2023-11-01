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Кевин Дюранту покорилось очередное достижение в НБА
Баскетболист набрал более 27 тысяч очков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант после недавних матчей регулярного чемпионата НБА вышел на 12-е место в лиге по набранным за карьеру очкам. В настоящий момент в его активе 27 001 очко.
На достижение Кевина уже отреагировали в НБА. Пресс-служба лиги поздравила баскетболиста: "Поздравляем Кевина Дюранта из "Финикс Санз" с тем, что он стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 000 очков за карьеру!"
В матче с "Сан-Антонио Спёрс" (114:115)" Дюрант набрал 26 очков. Также в его активе два подбора и семь результативных передач.
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