Кевин Дюранту покорилось очередное достижение в НБА

Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант после недавних матчей регулярного чемпионата НБА вышел на 12-е место в лиге по набранным за карьеру очкам. В настоящий момент в его активе 27 001 очко.

На достижение Кевина уже отреагировали в НБА. Пресс-служба лиги поздравила баскетболиста: "Поздравляем Кевина Дюранта из "Финикс Санз" с тем, что он стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 000 очков за карьеру!"

В матче с "Сан-Антонио Спёрс" (114:115)" Дюрант набрал 26 очков. Также в его активе два подбора и семь результативных передач.