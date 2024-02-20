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Черкасские Мавпы усилили состав опытным центровым

Баскетбол

Баскетболист уже играл в составе черкасской команды

Черкасские Мавпы усилили состав опытным центровым

Новина українською

Черкасские Мавпы объявили о заключении соглашения до конца сезона с Александром Тищенко.

Опытный центровой начал текущий сезон в составе БК Кривбасс, где сыграл в 24 матчах.

В прошлом сезоне Александр уже выступал за Черкасские Мавпы, тогда он сыграл в составе Мавп три матча. Планируется, что бигмен усилит коллектив, заменив на площадке Сергея Скиру, который недавно покинул команду.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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