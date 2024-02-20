Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкасские Мавпы усилили состав опытным центровым
Баскетболист уже играл в составе черкасской команды
Черкасские Мавпы объявили о заключении соглашения до конца сезона с Александром Тищенко.
Опытный центровой начал текущий сезон в составе БК Кривбасс, где сыграл в 24 матчах.
В прошлом сезоне Александр уже выступал за Черкасские Мавпы, тогда он сыграл в составе Мавп три матча. Планируется, что бигмен усилит коллектив, заменив на площадке Сергея Скиру, который недавно покинул команду.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Здесь еще не играли. Определено место проведения финала Кубка Украины
- Анчелотти предложил Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- В Германии умер второй украинский баскетболист, который стал жертвой нападения
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн