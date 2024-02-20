Черкасские Мавпы усилили состав опытным центровым

Черкасские Мавпы объявили о заключении соглашения до конца сезона с Александром Тищенко.

Опытный центровой начал текущий сезон в составе БК Кривбасс, где сыграл в 24 матчах.

В прошлом сезоне Александр уже выступал за Черкасские Мавпы, тогда он сыграл в составе Мавп три матча. Планируется, что бигмен усилит коллектив, заменив на площадке Сергея Скиру, который недавно покинул команду.