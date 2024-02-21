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Игрок ЛБЛ Давыдов оплатил лицензию с подписью "Бродскому на шлюх и блэкджек в Испании". ФБУ завела дело
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фото из свободных источников
Федерация баскетбола Украины возбудила дело о нарушении этики против игрока Любительской баскетбольной лиги Дениса Давыдова, сообщает Трибуна.
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Дело в том, что при оплате лицензии для участия в любительских соревнованиях, Давыдов указал:
"Донат от участника чемпионата Украины Любительская лига. Бродскому (президенту ФБУ, - прим.) на шлюх и блэкджек в Испании. Отстаньте от нас со своими противоправными требованиями из 90-х".
Теперь Комитетом этики и честной игры ФБУ будет рассмотрен данный вопрос и дана соответствующая оценка.
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