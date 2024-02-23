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Никола Йокич повторил достижение 40-летней давности
Баскетболист провел результативный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Вашингтон Уизардс" (130:110) набрал 21 очко, совершил 19 подборов и отдал 15 результативных передач.
Кроме того, он реализовал все 10 попыток бросков с игры и стал первым игроком за более чем 40 сезонов, набравшим не менее 20 очков, 15 подборов и 15 передач при 100-процентной точности бросков с игры. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.
В следующем туре регулярного чемпионата "Денвер" на выезде сыграет с "Портленд Трэйл Блэйзерс".
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