  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Никола Йокич повторил достижение 40-летней давности
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никола Йокич повторил достижение 40-летней давности

Баскетбол

Баскетболист провел результативный матч

Никола Йокич повторил достижение 40-летней давности

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Вашингтон Уизардс" (130:110) набрал 21 очко, совершил 19 подборов и отдал 15 результативных передач.

Кроме того, он реализовал все 10 попыток бросков с игры и стал первым игроком за более чем 40 сезонов, набравшим не менее 20 очков, 15 подборов и 15 передач при 100-процентной точности бросков с игры. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

В следующем туре регулярного чемпионата "Денвер" на выезде сыграет с "Портленд Трэйл Блэйзерс".

По теме
yellow-arrow
НБА. Бостон Михайлюка обыграл Чикаго, Лень помог Сакраменто обыграть Сан-Антонио
yellow-arrow
Сборная Украины не смогла обыграть Словению на старте Евробаскета-2025
yellow-arrow
Узнал из СМИ. Леброн Джеймс высказался о возможном переходе в Голден Стэйт
Никола Йокич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости