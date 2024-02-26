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Никола Йокич установил очередное достижение, обойдя Уилта Чемберлена
Баскетболист провел результативный матч с Голден Стэйт Уорриорз
Фото: Fox Trending
Лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Голден Стэйт Уорриорз", в котором его команда одержала победу со счётом 119:103.
Йокич в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав 16 подборов, 16 результативных передач, четыре перехвата и один блок-шот. Показатель "плюс-минус" сербского центрового по итогам составил "+20".
Таким образом, 29-летний Йокич обошёл Уилта Чемберлена (2) и занял второе место в истории НБА по количеству игр с 30+ очками, 15+ результативными передачами и 15+ подборами.
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