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Никола Йокич установил очередное достижение, обойдя Уилта Чемберлена

Баскетбол

Баскетболист провел результативный матч с Голден Стэйт Уорриорз

Никола Йокич установил очередное достижение, обойдя Уилта Чемберлена

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Голден Стэйт Уорриорз", в котором его команда одержала победу со счётом 119:103.

Йокич в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав 16 подборов, 16 результативных передач, четыре перехвата и один блок-шот. Показатель "плюс-минус" сербского центрового по итогам составил "+20".

Таким образом, 29-летний Йокич обошёл Уилта Чемберлена (2) и занял второе место в истории НБА по количеству игр с 30+ очками, 15+ результативными передачами и 15+ подборами.

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Никола Йокич
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