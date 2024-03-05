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Умер чемпион Европы по баскетболу Вадим Гладун
Он провел великолепную карьеру
Фото: ФБУ
На 87 году жизни скончался выдающийся розыгрывающий украинского баскетбола Вадим Гладун.
Он начинал играть в столичном Спартаке, но большую часть карьеры провел в составе СКИФ, которая впоследствии была переименована в Будивельник.
В составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы (1963), бронзовый призер чемпионата мира (1963), победитель Всемирных Универсиад (1959, 1961).
После завершения карьеры игрока с 1974 по 1978 год работал главным тренером Будивельника, стал серебряным призером чемпионата СССР 1977 года.
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