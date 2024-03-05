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Умер чемпион Европы по баскетболу Вадим Гладун

Баскетбол
Обновлено

Он провел великолепную карьеру

Умер чемпион Европы по баскетболу Вадим Гладун

Фото: ФБУ

Новина українською

На 87 году жизни скончался выдающийся розыгрывающий украинского баскетбола Вадим Гладун.

Он начинал играть в столичном Спартаке, но большую часть карьеры провел в составе СКИФ, которая впоследствии была переименована в Будивельник.

В составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы (1963), бронзовый призер чемпионата мира (1963), победитель Всемирных Универсиад (1959, 1961).

После завершения карьеры игрока с 1974 по 1978 год работал главным тренером Будивельника, стал серебряным призером чемпионата СССР 1977 года.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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