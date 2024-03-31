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Данк Адетокунбо – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол

Прекрасное исполнение

Данк Адетокунбо – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура

Пресс-служба соревнований определила ТОП 5 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк защитника "Милуоки" Янниса Адетокунбо в победном матче его коллектива против "Атланты".

ТОП 5 лучших моментов тура:

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