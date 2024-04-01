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Леброн Джеймс намекнул на завершение карьеры

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Времени осталось не так много

Леброн Джеймс намекнул на завершение карьеры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением относительно момента, когда он завершит карьеру. По словам форварда, времени осталось не так много.

"Осталось не так много, я не собираюсь играть ещё 21 год. Это точно. Я не знаю, когда эта дверь закроется, но у меня осталось мало времени", — приводит слова Джеймса ESPN US.

В настоящий момент Леброну 39 лет. Нынешний сезон в НБА для него 21-й в карьере.

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ЛеБрон Джеймс
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