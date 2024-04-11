Определилась одна из пар первого раунда плей-офф Западной конференции НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определилась первая пара плей-офф в Западной конференции.

В четвертьфинале Запада встретятся "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс", которые гарантированно разыграют между собой четвёртое и пятое места в турнирной таблице конференции.

Ранее "Маверикс" одержали выездную победу над "Майами Хит" со счётом 111:92, что обеспечило им как минимум пятую итоговую строчку.