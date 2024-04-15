Названы претенденты на пост главного тренера Шарлотт Хорнетс

Команда НБА "Шарлотт Хорнетс" продолжает поиск кандидатов на должность главного тренера. Инсайдер Эдриан Войнаровски пишет, что руководство клуба провело предварительные переговоры с помощником "Лос-Анджелес Лейкерс" Джорданом Оттом и бывшим тренером G-лиги Джерри Стэкхаусом.

Кроме того, "Шарлотт" связывался с такими специалистами, как Дэвид Адельман из "Денвер Наггетс", Чарльз Ли из "Бостон Селтикс", Жорди Фернандес из "Сакраменто Кингз", Джей Ларранаги из "Лос-Анджелес Клипперс", Кевин Янг из "Финикс Санз" и Линдси Хардинг.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "Хорнетс" Стив Клиффорд покинет свой пост по окончании этого сезона.