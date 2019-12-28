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Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный занимают 3 место в гонке с массовым стартом

Биатлон
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Достойное стартовое выступление

Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный занимают 3 место в гонке с массовым стартом
UA-Футбол
Новина українською

Украинская пара Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной занимают 3 место в гонке с массовым стартом в Рождественской гонке в Гельзенкирхене.

Анастасия Меркушина (0 + 1 + 0 + 0)

Дмитрий Пидручный (1 + 0 + 1 + 0)

В гонке преследования украинцы будут стартовать с отставанием в 6 секунд.

Отметим, что в соревнованиях стрелков перед стартом гонки победу одержал наш Дмитрий Пидручный.

Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный занимают 3 место в гонке с массовым стартом - изображение 1
Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный занимают 3 место в гонке с массовым стартом - изображение 2
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В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Рождественская гонка
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