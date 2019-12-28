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Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный занимают 3 место в гонке с массовым стартом
Достойное стартовое выступление
Украинская пара Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной занимают 3 место в гонке с массовым стартом в Рождественской гонке в Гельзенкирхене.
Анастасия Меркушина (0 + 1 + 0 + 0)
Дмитрий Пидручный (1 + 0 + 1 + 0)
В гонке преследования украинцы будут стартовать с отставанием в 6 секунд.
Отметим, что в соревнованиях стрелков перед стартом гонки победу одержал наш Дмитрий Пидручный.
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