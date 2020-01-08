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Стал известный состав сборной Украины на женский спринт в Оберхофе
Первой из украинок побежит Юлия Джима
В четверг, 9 января, в Оберхофе состоится женский спринт четвертого этапа Кубка мира.
Главный тренер сборной Украины Валерий Лесников рассказал, что Дарья Блашко пропустит первый этап. Теперь же стали известны стартовые позиции наших биатлонисток.
Спринт. Женщины
6. Юлия Джима
41. Валентина Семеренко
51. Елена Пидгрушная
57. Вита Семеренко
90. Анастасия Меркушина
Напомним, этапом в Оберхофе свои выступления в сезоне Кубка мира начнет Сергей Семенов.
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