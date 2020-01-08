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Стал известный состав сборной Украины на женский спринт в Оберхофе

Биатлон
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Первой из украинок побежит Юлия Джима

Стал известный состав сборной Украины на женский спринт в Оберхофе
Новина українською

В четверг, 9 января, в Оберхофе состоится женский спринт четвертого этапа Кубка мира.

Главный тренер сборной Украины Валерий Лесников рассказал, что Дарья Блашко пропустит первый этап. Теперь же стали известны стартовые позиции наших биатлонисток.

Спринт. Женщины

6. Юлия Джима

41. Валентина Семеренко

51. Елена Пидгрушная

57. Вита Семеренко

90. Анастасия Меркушина

Напомним, этапом в Оберхофе свои выступления в сезоне Кубка мира начнет Сергей Семенов.

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В статье: Юлия Джима Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2019-2020
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