Прима: Гонка нормально получилась благодаря тому, что удалось хорошо поработать на дистанции

Украинец Артем Прима в эфире UA:Перший прокомментировал прошедшую индивидуальную гонку шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Напомним, что по ее итогам он вошел в Топ-20.

О результате в гонке

"Гонка нормально получилась благодаря тому, что удалось хорошо поработать на дистанции. Хорошо работали лыжи, за это спасибо сервису. Я себя чувствовал неплохо и можно было работать. По поводу стрельбы, на вторую лежа я лег не на свой рубеж, и разница уже была чуть ниже. Не знаю, в этом ли суть промаха. Относительно стрельбы стоя, то я работал вроде бы и в ритме, но чуть не хватило концентрации и смазал один выстрел, но дальше аккуратно дострелял».

О сложности трассы в Поклюке

"Трасу здесь поменяли. Трасса в общем хорошая, но есть коварные повороты. На четверке есть на 180 градусов поворот, где ты должен много работать. Но по этой погоде проблем не было".

О подготовке к ЧМ

"У нас после этапа Кубка мира в Поклюке будет небольшой сбор, где я надеюсь, мы отшлифуем все, что касается и стрельбы, и физической подготовки. Надеюсь, что к чемпионату мира мы подойдем в хорошей форме".