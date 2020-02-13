  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный: В Антхольце очень трудно бегать
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный: В Антхольце очень трудно бегать

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий лидера мужской сборной Украины.

Пидручный: В Антхольце очень трудно бегать
Новина українською

Дмитрий Пидручный в статусе действующего чемпиона мира в преследовании на мировом первенстве в Антхольце дебютирует в сегодняшней смешанной эстафете.

"Особенно ярких выступлений у меня здесь не было. Лучший результат в личных гонках – 9 место. В Антхольце на высоте очень трудно бегать. Еще и равнина, которую я не люблю, так как спина здесь смещается и работает больше, а потом с ней проблемы. Надеюсь, сейчас такого не будет, потому что перед чемпионатом мира был большой перерыв. Удалось немного отдохнуть, «перезарядить батарейки» и спину также подлечить.

Трасса здесь не из легких. Есть много равнин и нет длинных спусков, где можно было бы отдохнуть, лишь небольшой – до стрельбища. На такой высоте это очень трудно дается. Изменения по дистанции были в прошлом году. Обновили трассу на 3300 метров и еще некоторые моменты", - отметил Пидручный.

Дмитрий Пидручный является самым рейтинговым украинцем в Кубке мира 2019-2020. В общем зачете биатлонист из Тернополя занимает 20-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2019-2020 ЧМ-2020 по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...