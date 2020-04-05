  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дениз Херман дала совет Нильсен: Вы должны работать каждый день
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дениз Херман дала совет Нильсен: Вы должны работать каждый день

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий немки

Дениз Херман дала совет Нильсен: Вы должны работать каждый день
UA-Футбол
Новина українською

Немецкая биатлонистка Дениз Херман прокомментировала решение о переходе шведки Стины Нильсен из лыжных гонок в биатлон. Ее слова цитирует Expressen:

- Похоже, у Стины Нильсен впереди тяжелые времена?

- Да. Вы должны бороться изо дня в день. Никто сначала не знает, сработает ли это, но вы должны верить в себя все время.

- Какой совет вы бы дали Нильсен?

- Ставить реалистичные цели. Не думаю, что ей стоит рассчитывать на победу в гонке Кубка мира уже в первом сезоне. Она должна быть готова к тому, что изначально не все пойдет так хорошо, как она надеется.

Но я думаю, что она все это знает. Ведь Стина - олимпийская чемпионка, она знает, что ей нужно. Это уже преимущество. Стина может быть очень хороша в биатлоне. Это займет у нее много времени, но я думаю, что она справится, - сказала Херманн.

Напомним, что ранее Сергей Семенов и Аита Гаспарини попали в ТОП IBU.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дениз Херрманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...