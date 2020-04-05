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Дениз Херман дала совет Нильсен: Вы должны работать каждый день
Комментарий немки
Немецкая биатлонистка Дениз Херман прокомментировала решение о переходе шведки Стины Нильсен из лыжных гонок в биатлон. Ее слова цитирует Expressen:
- Похоже, у Стины Нильсен впереди тяжелые времена?
- Да. Вы должны бороться изо дня в день. Никто сначала не знает, сработает ли это, но вы должны верить в себя все время.
- Какой совет вы бы дали Нильсен?
- Ставить реалистичные цели. Не думаю, что ей стоит рассчитывать на победу в гонке Кубка мира уже в первом сезоне. Она должна быть готова к тому, что изначально не все пойдет так хорошо, как она надеется.
Но я думаю, что она все это знает. Ведь Стина - олимпийская чемпионка, она знает, что ей нужно. Это уже преимущество. Стина может быть очень хороша в биатлоне. Это займет у нее много времени, но я думаю, что она справится, - сказала Херманн.
Напомним, что ранее Сергей Семенов и Аита Гаспарини попали в ТОП IBU.
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