Нове-Место примет этап Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) завершил формирование календаря Кубка мира на сезон-2020/2021. Уточнены были места проведения этапов заключительной трети соревнований.

Как сообщалось ранее, чемпионат мира по биатлону пройдёт с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). После него запланированы ещё три этапа, которые будут проведены в двух городах — Нове-Место (Чехия) и Хольменколлен (Норвегия).

Нове-Место кроме стоявшего в календаре этапа получил право проведения этапа, перенесённого из Пекина. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Пекин, по согласованию с МОК, отказался от проведения ряда стартов, которые должны были стать тестовыми соревнованиями к Олимпиаде-2022. Среди этих стартов и этап Кубка мира по биатлону.

В итоге этапы Кубка мира пройдут в Нове-Место с 1 по 7 марта 2021 года и с 8 по 14 марта. Финал соревнований состоится в Хольменколлене с 16 по 21 марта.