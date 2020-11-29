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Контиолахти. Ханна Эберг побеждает в спринте, Пидгрушная - в ТОП 10

Биатлон
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Результаты спринта у женщин

Контиолахти. Ханна Эберг побеждает в спринте, Пидгрушная - в ТОП 10
UA-Футбол
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Сегодня, 29 ноября состоялась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира 2020/2021 в Контиолахти.

Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг, серебро у норвежки Марте Олсбю, бронза досталась еще одной представительнице Норвегии Каролин Кноттен.

Что касается украинских спортсменок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушная. Наш капитан неплохо шла по трассе, но на стрельбе допустила 1 ошибку, и сумела финишировать десятой.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Спринт

Женщины

1.Ханна Эберг (Швеция) (0 + 0)

2. Марте Олсби (Норвегия) (0 + 0) (+ 23,9с.)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) (0 + 0) (+ 37,8с.)

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10. Елена Пидгрушная (Украина) (1 + 0) (+ 1.07,4с.)

41. Валя Семеренко (Украина) (0 + 1) (+ 1.52,2с.)

50. Дарья Блашко (Украина) (0 + 2) (+ 2.08,1с.)

60. Вита Семеренко (Украина) (1 + 1) (+ 2.45,6с.)

71. Юлия Джима (Украина) (1 + 1) (+ 2.24,0с.)

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В статье: Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Ханна Эберг Доротея Вирер Дарья Блашко Кубок мира по биатлону
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