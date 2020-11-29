Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контиолахти. Ханна Эберг побеждает в спринте, Пидгрушная - в ТОП 10
Результаты спринта у женщин
Сегодня, 29 ноября состоялась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира 2020/2021 в Контиолахти.
Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг, серебро у норвежки Марте Олсбю, бронза досталась еще одной представительнице Норвегии Каролин Кноттен.
Что касается украинских спортсменок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушная. Наш капитан неплохо шла по трассе, но на стрельбе допустила 1 ошибку, и сумела финишировать десятой.
Контиолахти. Кубок мира 2020/2021
Спринт
Женщины
1.Ханна Эберг (Швеция) (0 + 0)
2. Марте Олсби (Норвегия) (0 + 0) (+ 23,9с.)
3. Каролин Кноттен (Норвегия) (0 + 0) (+ 37,8с.)
.
.
.
10. Елена Пидгрушная (Украина) (1 + 0) (+ 1.07,4с.)
41. Валя Семеренко (Украина) (0 + 1) (+ 1.52,2с.)
50. Дарья Блашко (Украина) (0 + 2) (+ 2.08,1с.)
60. Вита Семеренко (Украина) (1 + 1) (+ 2.45,6с.)
71. Юлия Джима (Украина) (1 + 1) (+ 2.24,0с.)
Популярное сейчас
- Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Минай - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО