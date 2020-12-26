Дмитрий Пидручный: Лучше тренировки - это соревнования

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный прокомментировал подготовку к традиционной Рождественской гонки 2020 Его слова цитирует Общественное Спорт:

Специально к Рождественской гонки готовиться не будем, думаю, что она не повредит. Рупольдинг достаточно близко от Обертилаха - 2-3 часа езды. Поэтому мы с утра выедем, проедем гонку и вернемся в Обертилах - это как скоростное тренировки на сборах, а лучшая тренировка - это соревнование - сказал он.

Список участников Рождественской гонки 2020