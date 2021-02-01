  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Как Артем Прима брал золото на чемпионате Европы. ВИДЕО
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Артем Прима брал золото на чемпионате Европы. ВИДЕО

Биатлон
(1 голосов)

Единственная победа Украины в Душниках-Здруй

Как Артем Прима брал золото на чемпионате Европы. ВИДЕО
Новина українською

Артем Прима на чемпионате Европы при шестой стартовой позиции добыл золото в гонке преследования и стал двукратным чемпионом континента.

Благодаря победе Примы в пасьюте Украина в командном зачете чемпионата Европы заняла четвертое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Европы по биатлону Артем Прима
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...