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Как Артем Прима брал золото на чемпионате Европы. ВИДЕО
Единственная победа Украины в Душниках-Здруй
Артем Прима на чемпионате Европы при шестой стартовой позиции добыл золото в гонке преследования и стал двукратным чемпионом континента.
Благодаря победе Примы в пасьюте Украина в командном зачете чемпионата Европы заняла четвертое место.
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