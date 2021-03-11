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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская спринтерская гонка в Нове Место
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию гонки Кубка мира 2020-2021 в Нове Место (Чехия). В 18:30 по киевскому времени мужчины пробегут спринтерскую гонку на 10 километров с двумя огневыми рубежами.
Следить за ходом и интересными моментами гонки можно на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
9. Дмитрий Пидручный
24. Артем Тищенко
37. Артем Прима
80. Богдан Цымбал
101. Антон Дудченко
18:05. Вашему вниманию лучшие моменты крайнего спринта сезона.
18:00. Добрый вечер, друзья! Ровно через 30 минут в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 стартует мужской спринт. Оставайтесь с нами для того, чтобы узнать самые интересные моменты гонки.
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