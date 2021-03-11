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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская спринтерская гонка в Нове Место

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская спринтерская гонка в Нове Место

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию гонки Кубка мира 2020-2021 в Нове Место (Чехия). В 18:30 по киевскому времени мужчины пробегут спринтерскую гонку на 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за ходом и интересными моментами гонки можно на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

9. Дмитрий Пидручный

24. Артем Тищенко

37. Артем Прима

80. Богдан Цымбал

101. Антон Дудченко

ОНЛАЙН:

18:05. Вашему вниманию лучшие моменты крайнего спринта сезона.

18:00. Добрый вечер, друзья! Ровно через 30 минут в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 стартует мужской спринт. Оставайтесь с нами для того, чтобы узнать самые интересные моменты гонки.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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