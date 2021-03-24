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ЧУ. Тищенко и Меркушина выиграли квалификацию супер-спринта в Буковеле

Биатлон
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Медальные гонки состоятся сегодня

ЧУ. Тищенко и Меркушина выиграли квалификацию супер-спринта в Буковеле

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Чемпионат Украины. Квалификация супер-спринта. Мужчины:

1. Артем Тищенко (0+1) 08:52,7

2. Тарас Лесюк (0+2) +0,5

3. Виталий Труш (0+1) +1,2

4. Денис Насыко (2+2) +5,7

5. Богдан Цымбал (1+3) +18,2

Артем Прима с четырьмя промахами занял 15-е место, Дмитрий Пидручный не стартовал.

Чемпионат Украины. Квалификация супер-спринта. Женщины:

1. Анастасия Меркушина (1+0) 09:32,8

2. Вита Семеренко (0+1) +5,5

3. Елена Городна (1+0) +22,5

4. Александра Меркушина (0+1) +35,2

5. Валя Семеренко (2+2) +48,5

У мужчин в квалификации супер-спринта стартовали 28 биатлонистов, а у женщин – 26. В основную гонку отобрались по 20 человек.

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В статье: Анастасия Меркушина Артем Тищенко
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Источник:
Biathlon.com.ua

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