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ЧУ. Тищенко и Меркушина выиграли квалификацию супер-спринта в Буковеле
Медальные гонки состоятся сегодня
Чемпионат Украины. Квалификация супер-спринта. Мужчины:
1. Артем Тищенко (0+1) 08:52,7
2. Тарас Лесюк (0+2) +0,5
3. Виталий Труш (0+1) +1,2
4. Денис Насыко (2+2) +5,7
5. Богдан Цымбал (1+3) +18,2
Артем Прима с четырьмя промахами занял 15-е место, Дмитрий Пидручный не стартовал.
Чемпионат Украины. Квалификация супер-спринта. Женщины:
1. Анастасия Меркушина (1+0) 09:32,8
2. Вита Семеренко (0+1) +5,5
3. Елена Городна (1+0) +22,5
4. Александра Меркушина (0+1) +35,2
5. Валя Семеренко (2+2) +48,5
У мужчин в квалификации супер-спринта стартовали 28 биатлонистов, а у женщин – 26. В основную гонку отобрались по 20 человек.
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