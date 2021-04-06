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Сестры Меркушины перейдут на индивидуальную подготовку
Посмотрим, что из этого получится
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Анастасия и Александра Меркушины не хотят тренироваться в общей группе под руководством Уроша Велепеца.
"Пока не знаем, что с ними делать. Отпускаем на самоподготовку, потому что силой заставить не можем, а понимания нет. Поэтому имеем такой случай, пусть тренируются", - сказал Брынзак.
Анастасия Меркушина в сезоне 2020-2021 заняла 57-е место в личном зачете Кубка мира и стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете.
Александра Меркушина в 16-летнем возрасте на чемпионате Украины в Буковеле в трех личных гонках попала в топ-6.
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