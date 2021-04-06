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Сестры Меркушины перейдут на индивидуальную подготовку

Биатлон
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Посмотрим, что из этого получится

Сестры Меркушины перейдут на индивидуальную подготовку

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Анастасия и Александра Меркушины не хотят тренироваться в общей группе под руководством Уроша Велепеца.

"Пока не знаем, что с ними делать. Отпускаем на самоподготовку, потому что силой заставить не можем, а понимания нет. Поэтому имеем такой случай, пусть тренируются", - сказал Брынзак.

Анастасия Меркушина в сезоне 2020-2021 заняла 57-е место в личном зачете Кубка мира и стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете.

Александра Меркушина в 16-летнем возрасте на чемпионате Украины в Буковеле в трех личных гонках попала в топ-6.

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В статье: Анастасия Меркушина Владимир Брынзак Александра Меркушина
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Источник:
Xsport.ua

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