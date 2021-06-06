Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доротея Вирер вместе с итальянской командой готовится к старту нового сезона. Фото
Италия готова к бою
instagram.com/ibu_biathlonworld
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер вместе со всей национальной командой готовится к старту нового сезона 2021/2022. Фото с тренировки одна из лучших биатлонисток планеты разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня
- Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушна вышла замуж
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...