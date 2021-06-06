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Доротея Вирер вместе с итальянской командой готовится к старту нового сезона. Фото

Биатлон
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Италия готова к бою

Доротея Вирер вместе с итальянской командой готовится к старту нового сезона. Фото

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер вместе со всей национальной командой готовится к старту нового сезона 2021/2022. Фото с тренировки одна из лучших биатлонисток планеты разместила на своей официальной странице в Instagram.

Доротея Вирер вместе с итальянской командой готовится к старту нового сезона. Фото - изображение 1Доротея Вирер вместе с итальянской командой готовится к старту нового сезона. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная вышла замуж.

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В статье: Доротея Вирер
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