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Эстерсунд. Семеренко – в ТОП 20 индивидуальной гонки, Давыдова празднует победу

Биатлон
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Результаты индивидуальной гонки у девушек

Эстерсунд. Семеренко – в ТОП 20 индивидуальной гонки, Давыдова празднует победу

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 ноября, индивидуальной гонкой у женщин в Эстерсунде начался биатлонный сезон 2021/2022.

Победу в заезде с чистой стрельбой одержала представительница Чехии Маркета Давидова, серебро у австрийки Лизы Хаузер, а ТОП-3 замкнула немка Дениз Херман.

Что касается украинок, то лучшей среди наших соотечественниц стала Валя Семеренко, которая с одним промахом на последнем огневом рубеже последним выстрелом стала в итоге 17-й.

Эстерсунд. Кубок мира 2021/2022

Индивидуальная гонка

Женщины

17. Валя Семеренко (0+0+0+1) (+3.11,4)

22. Юлия Джима (2+0+0+1) (+3.27,6)

71. Анастасия Меркушина (2+1+0+0) (+6.06,2)

107. Екатерина Бех (2+1+3+1) (+9.74,7)

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В статье: Валентина Семеренко Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2021-2022
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