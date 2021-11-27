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Эстерсунд. Семеренко – в ТОП 20 индивидуальной гонки, Давыдова празднует победу
Результаты индивидуальной гонки у девушек
Сегодня, 27 ноября, индивидуальной гонкой у женщин в Эстерсунде начался биатлонный сезон 2021/2022.
Победу в заезде с чистой стрельбой одержала представительница Чехии Маркета Давидова, серебро у австрийки Лизы Хаузер, а ТОП-3 замкнула немка Дениз Херман.
Что касается украинок, то лучшей среди наших соотечественниц стала Валя Семеренко, которая с одним промахом на последнем огневом рубеже последним выстрелом стала в итоге 17-й.
Эстерсунд. Кубок мира 2021/2022
Индивидуальная гонка
Женщины
17. Валя Семеренко (0+0+0+1) (+3.11,4)
22. Юлия Джима (2+0+0+1) (+3.27,6)
71. Анастасия Меркушина (2+1+0+0) (+6.06,2)
107. Екатерина Бех (2+1+3+1) (+9.74,7)
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