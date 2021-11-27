Эстерсунд. Семеренко – в ТОП 20 индивидуальной гонки, Давыдова празднует победу

Сегодня, 27 ноября, индивидуальной гонкой у женщин в Эстерсунде начался биатлонный сезон 2021/2022.

Победу в заезде с чистой стрельбой одержала представительница Чехии Маркета Давидова, серебро у австрийки Лизы Хаузер, а ТОП-3 замкнула немка Дениз Херман.

Что касается украинок, то лучшей среди наших соотечественниц стала Валя Семеренко, которая с одним промахом на последнем огневом рубеже последним выстрелом стала в итоге 17-й.

Эстерсунд. Кубок мира 2021/2022

Индивидуальная гонка

Женщины

17. Валя Семеренко (0+0+0+1) (+3.11,4)

22. Юлия Джима (2+0+0+1) (+3.27,6)

71. Анастасия Меркушина (2+1+0+0) (+6.06,2)

107. Екатерина Бех (2+1+3+1) (+9.74,7)