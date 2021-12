Прогресс Дудченко, провальный старт украинок и другие итоги этапов Кубка мира в Эстерсунде

Сезон 2021-2022 открылся сдвоенным этапом в Эстерсунде – за полторы недели стреляющие лыжники преодолели на шведском снегу четыре личных гонки и провели в эстафете первую репетицию грядущих сражений на Олимпиаде в Пекине.

Главное открытие старта сезона в мужской сборной Украины – Антон Дудченко функционально готов лучше всех в команде, включая и безоговорочного лидера последних сезонов Дмитрия Пидручного.

В Эстерсунде Дудченко показал три из пяти лучших результатов в карьере на уровне Кубка мира и только в одной гонке не попал в топ-25. Впрочем, осечку во втором спринте Антон с лихвой компенсировал шикарным выступлением в гонке преследования, отыграв 25 позиций с единственным промахом на стрельбище.

Еще слишком рано делать какие-то глобальные выводы, но прогресс Дудченко на лыжне не может не впечатлять. В том же прорывном пасьюте Антон показал 18-й ход на лыжне, а на последнем круге он привез более 20 секунд Пидручному и пробежал практически в одни ноги с Йоханнесом Бё и Эмильеном Жакленом!

Если Антон Дудченко сохранит свою скорость и продолжит закрывать на стрельбище минимум 85% мишеней, то Дмитрию Пидручному придется попотеть для того, чтобы продлить серию до пяти сезонов в статусе самого рейтингового украинского биатлониста в общем зачете Кубка мира. Пока же после Эстерсунда «+4» в пользу действующего лидера команды.

После сдвоенного этапа в Эстерсунде может сложиться впечатление, что в межсезонье коронавирус ударил не по мужской команде Украины, а по женской, настолько слабо и блекло выглядели подопечные Уроша Велепеца в Швеции.

На своем уровне начало сезона отработала только Юлия Джима, у которой три финиша в топ-25, в том числе и прогресс на 14-е место в гонке преследования с 12-м ходом на лыжне на последнем круге.

Елена Билосюк при 90-процентной точности на стрельбище в Эстерсунде в двух спринтах дважды не попала в топ-60 по скорости на лыжне, а ее единственным локальным успехом стал добротное выступление на финишном этапе эстафеты, по ходу которого олимпийская чемпионка отыграла четыре позиции и подняла команду на 10-ю строку.

Валя Семеренко в буквальном смысле встала после 17-го места в индивидуальной гонке – единственной дисциплине, которая могла скрыть ее катастрофический проигрыш на лыжне. У Виты Семеренко не было и такой гонки, а про текущую форму Анастасии Меркушиной лучше всего скажет ее 19-е место по лыжному ходу на первом этапе эстафеты.

Выводы уже сделаны – сестры Семеренко переведены во второй состав, а их места в основной обойме сборной Украины на полноценной основе должны занять Дарья Блашко и Ирина Петренко, у которых в этом сезоне уже три медали в гонках Кубка IBU.

Пожалуй, главная неожиданность старта сезона – Йоханнес Бё и Тириль Экхофф на первых этапах Кубка мира не выиграли ни одной личной гонки и суммарно отметились лишь одним появлением на подиуме.

Бё-младший в Швеции выдал впечатляющие 91,4% точности на стрельбище, но при этом только в одной гонке вошел в топ-3 по лыжному ходу. Трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса за счет топовой стрельбы еще ни разу не финишировал за пределами топ-10, что позволяет ему замыкать топ-3 личного зачета и контролировать ситуацию в Кубке мира.

