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Джима попала в топ-25 в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как это было
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге – пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 13:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки преследования при участии трех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
37. Юлия Джима +1:46
41. Ирина Петренко +1:57
47. Валя Семеренко +2:04
Полный старт-лист гонки преследования
Текстовая трансляция гонки:
14:20. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!
14:19. Обе украинки отыграли позиции в преследовании
Юлия Джима с тремя промахами заняла 24-е место (+13).
Ирина Петренко с одной осечкой на стрельбище финишировала 33-й (+8).
А топ-10 преследования в Рупольдинге выглядит так:
14:16. Марте Олсбю-Ройселанд – чемпионка преследования в Рупольдинге
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Эльвира Эберг вторая, Ханна Эберг замкнула топ-3, совершив прорыв с 11-й стартовой позиции.
14:13. Джима ушла на круг штрафа – Юлия опустилась на 26-е место.
А Петренко попадает 5 из 5 – Ирина 31-я перед финальным кругом.
14:11. Решающая стрельба!
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Эльвира Эберг закрыла 5 из 5, Ханна ушла на круг штрафа.
14:09. Отсечка 7,4 км. Олсбю-Ройселанд на 25 секунд опережает сестер Эберг.
14:07. Третья стрельба!
На стойке Джима попадает 5 из 5! Юлия поднялась на 22-е место.
Петренко не закрыла одну мишень, но прогрессировала на 30-е место.
Топ-10 после третьей стрельбы:
14:02. Отсечка 5,4 км. Олсбю-Ройселанд везет Ханне Эберг 17,2 секунды. Топ-3 замыкает еще одна шведка Перссон.
14:00. Вторая стрельба!
Петренко снова точна на лежке – Ирина занимает 32-е место.
У Джимы еще один промах – Юлия идет 36-й.
Топ-10 после второй стрельбы:
13:55. Эберг и Олсбю-Ройселанд практически одновременно прошли отсечку 3,4 км. Преследователи проигрывают около 20 секунд.
13:53. Первая стрельба!
Петренко с нулем поднялась на 33-е место.
Джима зашла на круг штрафа – Юлия идет 35-й.
Топ-10 после первой стрельбы:
13:47. Валентина Семеренко не вышла на старт преследования! Сегодня бегут только Джима и Петренко.
13:45. Гонка стартовала!
13:30. На старте пасьюта Эльвира Эберг будет опережать лидера Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд на 21 секунду. Топ-3 замыкает Доротея Вирер с отставанием от шведки в 29 секунд.
It might be the final day in Ruhpolding but it's coming with double the action - two pursuits are on the menu! ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 16, 2022
Can Dorothea Wierer continue her upward trend after her first podium this winter?
Watch live on https://t.co/Z1cUg2llYh or follow on the Official IBU App pic.twitter.com/3GnqXDszpr
13:15. UA-Футбол приглашает на большой биатлон! В 13:45 по киевскому времени в Рупольдинге начнется женская гонка преследования.
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