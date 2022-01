Джима попала в топ-25 в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге – пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 13:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии трех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

37. Юлия Джима +1:46

41. Ирина Петренко +1:57

47. Валя Семеренко +2:04

Полный старт-лист гонки преследования

14:20. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!

14:19. Обе украинки отыграли позиции в преследовании

Юлия Джима с тремя промахами заняла 24-е место (+13).

Ирина Петренко с одной осечкой на стрельбище финишировала 33-й (+8).

А топ-10 преследования в Рупольдинге выглядит так:

14:16. Марте Олсбю-Ройселанд – чемпионка преследования в Рупольдинге

Эстерсунд, Хохфильцен, Оберхоф и Рупольдинг – четвертая победа норвежки в пасьютах в олимпийском сезоне!

Эльвира Эберг вторая, Ханна Эберг замкнула топ-3, совершив прорыв с 11-й стартовой позиции.

14:13. Джима ушла на круг штрафа – Юлия опустилась на 26-е место.

А Петренко попадает 5 из 5 – Ирина 31-я перед финальным кругом.

14:11. Решающая стрельба!

Олсбю-Ройселанд побеждает с идеальной стрельбой! Феноменальная гонка от лидера Кубка мира!

Эльвира Эберг закрыла 5 из 5, Ханна ушла на круг штрафа.

14:09. Отсечка 7,4 км. Олсбю-Ройселанд на 25 секунд опережает сестер Эберг.

14:07. Третья стрельба!

На стойке Джима попадает 5 из 5! Юлия поднялась на 22-е место.

Петренко не закрыла одну мишень, но прогрессировала на 30-е место.

Топ-10 после третьей стрельбы:

14:02. Отсечка 5,4 км. Олсбю-Ройселанд везет Ханне Эберг 17,2 секунды. Топ-3 замыкает еще одна шведка Перссон.

14:00. Вторая стрельба!

Петренко снова точна на лежке – Ирина занимает 32-е место.

У Джимы еще один промах – Юлия идет 36-й.

Топ-10 после второй стрельбы:

13:55. Эберг и Олсбю-Ройселанд практически одновременно прошли отсечку 3,4 км. Преследователи проигрывают около 20 секунд.

13:53. Первая стрельба!

Петренко с нулем поднялась на 33-е место.

Джима зашла на круг штрафа – Юлия идет 35-й.

Топ-10 после первой стрельбы:

13:47. Валентина Семеренко не вышла на старт преследования! Сегодня бегут только Джима и Петренко.

13:45. Гонка стартовала!

13:30. На старте пасьюта Эльвира Эберг будет опережать лидера Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд на 21 секунду. Топ-3 замыкает Доротея Вирер с отставанием от шведки в 29 секунд.

It might be the final day in Ruhpolding but it's coming with double the action - two pursuits are on the menu! ????



Can Dorothea Wierer continue her upward trend after her first podium this winter?



Watch live on https://t.co/Z1cUg2llYh or follow on the Official IBU App pic.twitter.com/3GnqXDszpr