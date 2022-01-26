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Украинец Лесюк вошел в топ-6 гонки чемпионата Европы

Биатлон
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Медаль была близка

Украинец Лесюк вошел в топ-6 гонки чемпионата Европы

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Тарас Лесюк с одной штрафной минутой занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

Достойно гонку пробежал и Денис Насыко, который на экваторе 20-километрового старта шел в топ-10, но одна незакрытая мишень на третьей стрельбе отбросила его на 15-ю позицию.

Чемпионат Европы. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+0+0+0) 51:32,1

2. Антон Бабиков (Россия, 0+0+0+0) +11,6

3. Маттиас Дорфер (Германия, 0+0+0+0) +1:08,9

...

6. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+1+0) +2:10,0

15. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+1) +3:38,2

39. Виталий Труш (Украина, 0+1+2+1) +5:35,6

40. Андрей Орлык (Украина, 0+1+0+1) +5:37,0

83. Андрей Доценко (Украина, 2+2+2+1) +10:28,5

86. Руслан Ткаленко (Украина, 2+2+0+4) +10:54,0

Женская индивидуальная гонка на чемпионате Европы пройдет сегодня в 15:00 по киевскому времени.

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В статье: биатлон чемпионат Европы по биатлону Тарас Лесюк
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