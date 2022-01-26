Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Лесюк вошел в топ-6 гонки чемпионата Европы
Медаль была близка
фото - biathlon.com.ua
Тарас Лесюк с одной штрафной минутой занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере (Германия).
Достойно гонку пробежал и Денис Насыко, который на экваторе 20-километрового старта шел в топ-10, но одна незакрытая мишень на третьей стрельбе отбросила его на 15-ю позицию.
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+0+0+0) 51:32,1
2. Антон Бабиков (Россия, 0+0+0+0) +11,6
3. Маттиас Дорфер (Германия, 0+0+0+0) +1:08,9
...
6. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+1+0) +2:10,0
15. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+1) +3:38,2
39. Виталий Труш (Украина, 0+1+2+1) +5:35,6
40. Андрей Орлык (Украина, 0+1+0+1) +5:37,0
83. Андрей Доценко (Украина, 2+2+2+1) +10:28,5
86. Руслан Ткаленко (Украина, 2+2+0+4) +10:54,0
Женская индивидуальная гонка на чемпионате Европы пройдет сегодня в 15:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Слишком большая зарплата. Генрих Мхитарян почти наверняка покинет Рому
- Суркис: Предложение по Миколенко было неожиданным даже для меня
- Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун
- Джима провалилась в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду