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НХЛ. Оттава обыграла Нью-Джерси, Торонто разобрался с Каролиной
Результаты матчей дня в НХЛ
Оттава – Нью-Джерси – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Торонто – Каролина – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
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