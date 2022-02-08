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НХЛ. Оттава обыграла Нью-Джерси, Торонто разобрался с Каролиной

Биатлон
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Оттава обыграла Нью-Джерси, Торонто разобрался с Каролиной

Новина українською

Оттава – Нью-Джерси – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Торонто – Каролина – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Каролина Харрикейнз
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