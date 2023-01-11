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Рупольдинг. Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке

Биатлон
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Норвежец в очередной раз показал лучший результат

Рупольдинг. Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке

Новина українською

В Рупольдинге (Германия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.

Выиграл её пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. Чуть меньше 10 секунд ему уступил соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион мира словенец Яков Фак.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 48.48,4 (2 промаха).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 9,9 секунды (1).

3. Яков Фак (Словения) + 29,3 (0).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 42,8 (1).

5. Томмазо Джакомель (Италия) + 47,6 (1).

6. Бенедикт Долль (Германия) + 56,3 (1).

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