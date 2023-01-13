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Вячеслав Деркач: В мужской сборной Украины по биатлону появляется здоровая конкуренция

Биатлон
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Ожидаем и в дальнейшем хороших результатов от команды

Вячеслав Деркач: В мужской сборной Украины по биатлону появляется здоровая конкуренция

Фото: champion.com.ua

Новина українською

Вячеслав Деркач прокомментировал 6-е место мужской сборной Украины по биатлону на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге.

"Учитывая развитие событий с декабря, а еще хороший результат, форму и стабильность у ребят в индивидуальной гонке Рупольдинга, можно было ожидать сегодня подобного в эстафете. Попадание в шестерку - положительный результат перед чемпионатами Европы и мира. Ребята постепенно набирают форму.

Денис Насико удивил меня в индивидуальной гонке, которую на этапе Кубка мира пробежал с одной минутой штрафа, ведь иногда у него есть определенные проблемы по стрельбе стоя. В эстафете у него были хорошие как стрельба, так и ход дистанцией: главное, что он отработал стабильно.

Что касается Антона Дудченко, то, по-моему, Юрай Санитра принял тактическое решение относительно того, кто будет иметь большую психологическую устойчивость на последнем этапе и, в частности, огневых рубежах. Думаю, Богдан Цымбал пока не может выполнять эту функцию. Ожидаем восстановления Дмитрия Пидручного, который вернется и будет демонстрировать хорошую скорость и стрельбу на предстоящих стартах.Сейчас у нас хороший тренер мужской команды: с тех пор, как ее возглавил Санитра, она продолжает прибавлять по поводу стабильности. Главное, что у сборной не так, что есть два спортсмена, а других подбираем. В мужской команде появляется здоровая конкуренция: увеличивается количество биатлонистов, которые могут показывать хороший результат. Чем больше их будет, тем быстрее сможем конкурировать с немцами, шведами, французами и другими лидерами, разве что, кроме пока норвежцев".

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Источник:
Sport.ua

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