Бьорндален прокомментировал победу Бё в индивидуальной гонке

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокоментировал победу соотечественника Йоханнеса Бё в индивидуальной мужской гонке на 20 км.

"Это невероятно впечатляет. Он безумно хорошо катается на лыжах", — приводит слова Бьорндалена VG.

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Оберхоф.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).