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Украинцы не попали в топ-40 мужского спринта в Холмелколлене
Последний мужской спринт в сезоне
Фото: IBU
В Холменколлене последний этап Кубка мира стартовал мужским спринтом, в котором принимали участие пять представителей сборной Украины. Основные надежды мы возлагали на Антона Дудченко, у которого были все шансы побороться за топ-30 в общем зачете.
Артем Прима начал гонку неплохо, но со второго круга начал много проигрывать на дистанции. К тому же, на стойке Артем не закрыл две мишени и такая стрельба не позволила ему побороться за высокий результат.
Лидер нашей сборной Антон Дудченко также не может занести спринт себе в актив. Антон уже с первых метров начал существенно проигрывать лидерам. Антон сегодня остался без зачетной зоны, хоть и не закрыл всего одну мишень.
Денис Насыко очень много проигрывал на трассе. С такой скоростью даже с идеальной стрельбой нельзя было рассчитывать на зачетную зону. В итоге, Денис не попал даже в гонку преследования.
Артем Тищенко двумя промахами на стойке испортил всю гонку. Два промаха это очень много, если учитывать его скорость. Таким образом, Артем также не попал в гонку преследования.
Богдан Цымбал не закрыл одну мишень и также финишировал вне топ-40. К сожалению, гонка для нас сегодня неудачная.
Снова победил Йоханнес Бьо, который даже с одним промахом не оставил шансов соперникам. Вторым финишировал Мартин Понсилуома, а топ-3 замкнул Бенедикт Долль.
Кубок мира. Холменколлен
Спринт. Мужчины
1.Йоханнес-Тингнес Бьо (0+1)
2.Мартин Понсилуома (0+0) +23.9
3.Бенедикт Долль (0+0) +28.9
....
44. Богдан Цымбал (0+1) +2.19.4
51. Артем Прима (0+2) +2.28.7
57. Антон Дудченко (1+0) +2.40.1
70. Артём Тищенко (0+2) +2.58.9
80. Денис Насыко (0+1)+3.15.5
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