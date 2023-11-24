Зоц: Пока главное, чтобы спортсмены поверили, что они - элита

Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал о составе на первые гонки Кубка мира и целях на сезон.

Отметим, что в женскую заявку попали Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко, которая будет дебютировать на уровне Кубка мира. Вне состава оказалась Дарья Блашко, переболевшая перед стартом сезона и не участвовавшая в контрольных гонках.

"У нас не такой большой выбор, чтобы была высокая конкуренция. Молодые девушки, которые с нами работали, это все же будущее нашего биатлона. Сейчас на этом уровне им конкурировать достаточно сложно - имею в виду Ксению Приходько, Елену Городную, Сашу Меркушину. Но мы на них очень рассчитываем.

Сохранить то, что было - однозначно главная цель. Чтобы быть в топ-10, иметь допуск на следующий сезон пять спортсменок - это важно для всего биатлона.

При этом хотелось бы в этот сезон сформировать команду. За этот сезон будет трудно достичь от этой команды какой-то стабильности и уровня. Думаю, это приходит со временем. Но уверен, что будут отдельные знаки, что и для нас всех, и сами спортсмены видели, что они могут.

[Задание на] первый этап - показать спортсменам, что они могут на этом уровне, а уже дальше переходим к стабильности результатов. Сейчас будет: где-то выскочили, где-то провалились. Да весь сезон будет. Сейчас главное то, чтобы они поверили в то, что они - не люди второго сорта, а что они - элита. Пока не элита, но могут быть элитой", - приводит слова Зоца Суспільне: Спорт.