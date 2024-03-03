Кубок IBU. Украина – шестая в классической смешанной эстафете Обертилаха

Сегодня, 3 марта, в австрийском Обертилахе в рамках этапа Кубка IBU сезона 2023/2024 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в гонке одержали биатлонисты из Норвегии, серебро у итальянцев, а ТОП-3 замкнули спортсмены из Франции.

Наша команда в составе Любови Кипяченковой, Надежды Белкиной, Руслана Ткаленко и Богдана Цымбала с одним штрафным кругом в итоге финишировала на 6 позиции.

Кубок IBU. Смешанная эстафета. Обратилах

1. Норвегия (0+15)

2. Италия (0+7) +1.15.3

3. Франция (0+15) +1.27.1

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6. Украина (1+13) +2.11.9