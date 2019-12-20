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Лопес: Я нокаутирую Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Но бой пока не утвержден

Лопес: Я нокаутирую Ломаченко
Новина українською

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) пообещал нокаутировать Василия Ломаченко (14-1, 10 КО):

"В каком раунде я нокаутирую его? Я нокаутирую его задницу. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей.

WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзтингового чемпиона, то просто выброшу его, просто выброшу".

Бой Ломаченко – Лопес еще не подтвержден, но должен состояться в апреле в Нью-Йорке. Для украинца на кону встречи будет стоять статус абсолютного чемпиона, а для американца – пояса WBO, WBA и IBF.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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