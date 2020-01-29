Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новая надежда Украины в супертяжелом весе – Выхрист перешел в профессионалы
27-летний боксер перешел на новый уровень.
Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. На профи-ринге украинец будет выступать под псевдонимом Виктор Фауст.
"Предложение было настолько ошеломляющим, что я решил сделать этот шаг", - отметил Выхрист.
На любительском ринге Выхрист становился чемпионом Европы и побеждал на Европейских играх в Минске. Также боксер из Кременчуга четыре раза становился чемпионом Украины.
Отметим, что перед переходом в профессионалы Выхрист потерял статус лучшего супертяжа Украины. На последнем чемпионате страны Виктор в финале проиграл Цотне Рогаве.
Дата дебюта Виктора Выхриста на профессиональном ринге еще неизвестна.