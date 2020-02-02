Украинец Чухаджян побил россиянина Воробьева и стал интерконтинентальным чемпионом мира

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) в титульном поединке за пояс WBA Intercontinental побил россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО). Украинец победил соперника на его же территории - бой проходил в Калининграде (Россия).

Украинский боксер весь поединок доминировал в ринге. Россиянину можно было отдать максимум пару раундов, когда он на равных пытался боксировать со своим оппонентом. Чухаджян очень хорошо работал на ногах, все время перемещаясь по рингу, Воробьев пытался бить джебом, но постоянно мазал. В 4 раунде украинцу удалось пустить у соперника кровь, разбив тому нос. От момента к моменту Карен действовал все увереннее, в то время как его оппонента начали заметно покидать силы.

Когда дело дошло до судейских записок, казалось, что все давно ясно. Но фактор домашних рефери давал о себе знать. Один из членов судейской бригады отдал победу россиянину 96-95, второй посчитал 99-91 в пользу украинца, и чтобы не доводить дело до абсурда третий рефери с минимальным преимуществом, но все же посчитал раунды 96-94 в пользу нашего боксера.

Обзор поединка: