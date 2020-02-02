Карен Чухаджян о бое с Воробьевым: Никогда не нужно забывать о домашнем судействе

Украинский чемпион мира по версии WBA Intercontinental Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) рассказал о впечатлениях от поездки в Россию на бой против Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) и о судейском счете в конце поединка. Его слова цитируют Факты:

"На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на самом высоком уровне. О политике я говорить не буду.

Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки. Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Я не понимаю, почему были такие котировки. Я разбил Воробьева почти во всех раундах.

Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе. А когда объявили решение второго судьи, то все все поняли", - сказал Чухаджян.