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Чемпионский бой Постола перенесен на 9 мая

Бокс
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Виктор Постол (31-2, 12 КО) узнал новую дату боя.

Чемпионский бой Постола перенесен на 9 мая
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Постол 1 февраля в Китае должен был провести бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО), но из-за эпидемии коронавируса промоутерская компания Top Rank отменила вечер бокса.

Теперь же американский инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что Постол и Рамирес выяснят отношения 9 мая во Фресно (штат Калифорния).

Что интересно, в мае свои следующие бои должны провести и другие топовые боксеры. Александр Усик не позднее 23 мая подерется с Дереком Чисорой, а на 30 мая запланирован мегафайт между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол должен был заработать 675 тысяч долларов.

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В статье: Виктор Постол Хосе Карлос Рамирес
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