Чемпионский бой Постола перенесен на 9 мая

Постол 1 февраля в Китае должен был провести бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО), но из-за эпидемии коронавируса промоутерская компания Top Rank отменила вечер бокса.

Теперь же американский инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что Постол и Рамирес выяснят отношения 9 мая во Фресно (штат Калифорния).

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak