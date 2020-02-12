Чемпионский бой Постола перенесен на 9 мая

Постол 1 февраля в Китае должен был провести бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО), но из-за эпидемии коронавируса промоутерская компания Top Rank отменила вечер бокса.

Теперь же американский инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что Постол и Рамирес выяснят отношения 9 мая во Фресно (штат Калифорния).

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020

Что интересно, в мае свои следующие бои должны провести и другие топовые боксеры. Александр Усик не позднее 23 мая подерется с Дереком Чисорой, а на 30 мая запланирован мегафайт между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол должен был заработать 675 тысяч долларов.