Зажигательное промо-видео к бою Уайлдер - Фьюри

До поединка американского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) и британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) остается все меньше времени. Вашему вниманию зажигательное промо-видео боя с участием легендарного Майка Тайсона.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США).