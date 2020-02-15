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Зажигательное промо-видео к бою Уайлдер - Фьюри
Скоро будет большой поединок
До поединка американского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) и британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) остается все меньше времени. Вашему вниманию зажигательное промо-видео боя с участием легендарного Майка Тайсона.
Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США).
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