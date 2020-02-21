  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: В США всем плевать на Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: В США всем плевать на Джошуа

Бокс
(2 голосов)

Промоутер не верит в мощь Джошуа

Боб Арум: В США всем плевать на Джошуа
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. По словам функционера, в США британец никогда не будет восприниматься всерьёз, так как в прошлом он проиграл нокаутом Энди Руису.

"В США всем плевать на Джошуа. Любой боец, который проигрывал нокаутом Энди Руису не является элитным бойцом. Давайте говорить откровенно, я организовывал бои Руиса и он никогда не нокаутировал серьёзных соперников.

Большинство его соперников не были элитными бойцами. И при этом Джошуа проиграл Руису нокаутом. Как это характеризует Энтони? Представьте, если Руис будет биться с Фьюри или Уайлдером, дадите ли вы Энди хоть один шанс? Нет. Джошуа же сначала проиграл Руису нокаутом, а во втором бою победил, но бегал по рингу, как трус", — приводит слова функционера Boxingnews24.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Боб Арум Энди Руис
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...