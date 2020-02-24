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Тренер Уайлдера: Деонтей воспользуется правом на реванш

Бокс
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Впереди третий бой с Тайсоном Фьюри?

Тренер Уайлдера: Деонтей воспользуется правом на реванш
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Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) накануне в Лас-Вегасе техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл второй бой с Фьюри и потерял титул WBC.

У американца есть месяц на активацию опции о незамедлительном реванше, и в команде "Бронзового бомбардировщика" считают, что третий бой с Фьюри неизбежен.

"Абсолютно уверен, что Уайлдер воспользуется правом на реванш. Смотрите сами, они уже подарили болельщикам два крутых боя. Поэтому не сомневаюсь, что зрители с удовольствием посмотрят и третье противостояние. И, считаю, мы тоже согласимся с необходимостью незамедлительного третьего боя.

Предполагаю, что и команда Фьюри будет не против. Это естественно. Предполагаю, что именно так и будут развиваться события", - заявил тренер Уайлдера Джей Дис.

Ожидается, что третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится не позднее августа 2020 года.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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