Тренер Уайлдера: Деонтей воспользуется правом на реванш

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) накануне в Лас-Вегасе техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл второй бой с Фьюри и потерял титул WBC.

У американца есть месяц на активацию опции о незамедлительном реванше, и в команде "Бронзового бомбардировщика" считают, что третий бой с Фьюри неизбежен.

"Абсолютно уверен, что Уайлдер воспользуется правом на реванш. Смотрите сами, они уже подарили болельщикам два крутых боя. Поэтому не сомневаюсь, что зрители с удовольствием посмотрят и третье противостояние. И, считаю, мы тоже согласимся с необходимостью незамедлительного третьего боя.

Предполагаю, что и команда Фьюри будет не против. Это естественно. Предполагаю, что именно так и будут развиваться события", - заявил тренер Уайлдера Джей Дис.

Ожидается, что третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится не позднее августа 2020 года.