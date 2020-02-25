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Фьюри пожелал Уайлдеру скорейшего выздоровления

Бокс
(2 голосов)

Тайсон победил Деонтея 22 февраля

Фьюри пожелал Уайлдеру скорейшего выздоровления
Новина українською

Новый чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри пожелал экс-чемпиону Деонтею Уайлдеру скорейшего выздоровления.

"Любовь и уважение к танцевальному партнеру века. Скорейшего тебе восстановления", – сказал Фьюри.

Напомним, что 22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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